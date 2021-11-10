Гинцбург призвал внести вакцинацию против COVID-19 в Национальный календарь прививок

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург выразил мнение о необходимости обязательной вакцинации против коронавируса в России. По его словам, для победы над инфекцией нужно до 75% вакцинированных россиян.

Гинцбург заявил, что для этого вакцину необходимо внести в Национальный календарь прививок. При этом он отметил важность и информационной работы в данном направлении.

«Чтобы это не повторилось, детишек надо приучать к тому, что нужно обязательно вакцинироваться, как и их родителям. И, соответственно, плакаты должны приучать к этому, как и к тому, что надо мыть руки, чистить зубы и говорить “здравствуйте” и “до свидания”», - заявил Гинцбург в беседе с «Российской газетой».

Также глава центра Гамалеи сообщил, что в России создадут лекарство из антител для лечения заболевших коронавирусом. Начать клинические испытания планируется в январе 2022 года, закончить - через 3-4 месяца. Гинцбург отметил, что вопрос об использовании назальной вакцины вместо прививки будет также решен в ходе исследований.