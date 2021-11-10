В Австралии мужчина отбился от крокодила при помощи ножа

На 60-летнего мужчину в Австралии напал крокодил, человек смог отбиться от хищника при помощи ножа. Об этом говорится в сообщении департамента окружающей среды и науки Квинсленда.

Отмечается, что в момент нападения мужчина рыбачил у себя на участке. Он подошел к быку, стоящему на берегу реки, и хотел отогнать его. Внезапно крокодил атаковал рыбака, схватив за обе ноги, и попытался утащить в воду.

Какое-то время мужчина держался за ветви мангрового дерева, но когда его хватка начала ослабевать, он достал из-за пояса нож и начал наносить крокодилу удары в голову. Крокодил отступил, и рыбак направился в больницу, где сейчас восстанавливается от травм, пишет РИА Новости.

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