СМИ: власти обсуждают возможность введения QR-кодов в самолетах и поездах

Согласно информации прессы, в настоящее время в министерствах и компаниях, относящихся к транспортной сфере, обсуждаются технические возможности обеспечения проверки QR-кодов на авиа- и железнодорожных рейсах. Подобная деятельность якобы проводится на случай возможного развития событий при ухудшении ситуации с коронавирусной инфекцией.

Согласно сведениям прессы, на данном этапе будто бы проводится сбор различных предложений от Госдумы, Совета Федерации и федеральных министерств. Мнения, как указывает СМИ, закончат собирать к 15 ноября.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на ряд источников. В частности, наличие дискуссии о такого рода возможности расширения системы QR-кодов будто бы подтвердил для газеты контакт в компании РЖД. Решения по данному поводу, как указывает СМИ, принято пока не было.