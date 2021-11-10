В МИД ФРГ обвинили Лукашенко в раскручивании «опасной спирали эскалации»

Белорусский лидер Александр Лукашенко якобы подвергает давлению весь Евросоюз и отдельные его государства своими действиями на границе с Польшей, считает врио главы МИД Германии Хайко Маас.

Он сообщил, что в ЕС якобы получают ужасные снимки с территории, пограничной с Белоруссией. По мнению врио министра иностранных дел ФРГ, Лукашенко будто бы использует как заложников людей, ищущих себе приют.

«Господин Лукашенко продолжает раскручивать опасную спираль эскалации, из которой для него нет выхода», - приводит слова политика РИА Новости со ссылкой на германский МИД.

Маас заверил, что Европейский союз шантажировать нельзя и подметил, что ЕС намеревается продолжать двигаться по пути сопротивления «поведению господина Лукашенко и его союзников». Согласно словам врио министра, по принятым союзом за последние месяцы мерам должна быть заметна последовательность в данном вопросе.

Ранее сообщалось, что на границе Польши и Белоруссии наблюдается критическая ситуация, сформировавшаяся в связи с появлением многочисленной группы беженцев из Ирака, надеющихся попасть в ФРГ. В НАТО, в свою очередь, бездоказательно посчитали, что за произошедшее должен нести ответственность Минск, якобы совершивший попытку ведения гибридной войны с использованием мигрантов.