Патрульный корабль «Василий Быков» прибыл в Новороссийск после выполнения задач в Средиземном море

Современный патрульный корабль «Василий Быков» Черноморского флота (ЧФ) прибыл в пункт постоянного базирования Новороссийск после выполнения задач в Средиземном море. На причале Новороссийской военно-морской базы ЧФ состоялась торжественная церемония встречи экипажа.

С возвращением в пункт постоянного базирования и успешным выполнением поставленных задач, военнослужащих поздравил заместитель командира военно-морской базы капитан первого ранга Николай Савельев. По традиции, командиру корабля был передан жареный поросенок и предложен каравай с солью. Также в ходе мероприятия личному составу корабля были вручены грамоты и объявлены благодарности.

Экипаж, укомплектованный исключительно военнослужащими по контракту, шесть месяцев находился в дальнем походе, где выполнял задачи в составе постоянной объединенной межфлотской группировки ВМФ России в Средиземном море. В ближайшее время корабль пройдет плановое техническое обслуживание и пополнит запасы материальных средств, после чего экипаж приступит к выполнению плановых задач боевой подготовке.

Первый патрульный корабль проекта 22160 «Василий Быков» построен на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького, спущен на воду в 2017 году и в декабре 2018 года принят в состав Черноморского флота. Патрульные корабли проекта 22160 предназначены для охраны территориальных вод, патрулирования экономической зоны в открытых и закрытых морях, пресечения контрабандной и пиратской деятельности, поиска и оказания помощи пострадавшим при морских катастрофах, экологического мониторинга окружающей среды, кроме этого, для охраны кораблей и судов на переходе морем, а также военно-морских баз и водных районов с целью предупреждения о нападении различных сил и средств противника.