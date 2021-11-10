Очистить «пустыню смерти»: как армянские военные помогают проводить разминирование в Сирии

Специалисты армянского гуманитарного центра по разминированию в Сирии работают уже не первый год. На их счету сотни обнаруженных и обезвреженных взрывных устройств, а значит и столько же спасенных жизней. Вот и сегодня в Алеппо саперам удалось найти замаскированный террористами фугас.

«Обнаружили самодельное взрывное устройство, походу, чтобы взорвать дорогу, когда будут сюда выезжать танки, бронетехника. Они сделали что-то типа ТМ-83. Кабель, который идет по дороге, замаскирован. Я думаю, оттуда они должны были взрывать», - поделился наблюдениями помощник начальника инженерной службы группы разминирования Ишхан Карапетян.

Говорят, у сапера только одна ошибка. Поэтому миноискатель они держат в руках очень бережно. Район поиска составляет 250 тысяч квадратных метров и пройти весь этот путь нужно в бронекостюме, между прочим - российского производства. Он хоть и очень тяжелый, но сверхнадежный.

«Данный костюм выдержит взрыв любой противопехотной мины, как фугасной, так и осколочного действия», - объяснил начальник инженерной службы гуманитарной миссии Акоп Ширинян.

Опаснее всего мины-ловушки. Они не закопаны в землю, а замаскированы под различные бытовые предметы. На них чаще всего подрываются мирные жители, особенно дети. А террористы для изготовления фугасов используют даже артиллерийские и минометные снаряды.

«Нашли три снаряда 120 мм и еще одну взрывчатку. Они еще могут взорваться, так что к ним нельзя подходить или трогать. Наша задача просто найти их, а потом мы сообщаем сирийской армии, они приезжают и взрывают их», - уточнил военнослужащий группы разминирования Славик Памбохчан.

Только за два дня саперы обнаружили на этом участке около двух десятков взрывных устройств. И вот, наконец, финиш. Саперы и представители сирийской администрации перерезают красную ленту. Раньше этот район был похож на пустыню смерти, усеянную тысячами мин и фугасов. А теперь здесь снова будет царствовать жизнь, и люди смогут вернуться в свои дома.

Всю экипировку армянским саперам предоставляет российская армия. На выездах группы разминирования охраняет военная полиция – по сути это совместная гуманитарная работа по планомерному очищению от взрывоопасных предметов экономически важных для страны сельхозрайонов.