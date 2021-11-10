Минэнерго РФ и США обсудили вопросы стабилизации нефтяного рынка

Замглавы министерств энергетики России и Соединенных Штатов Павел Сорокин и Дэвид Турк провели встречу в рамках конференции стран Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго. Соответствующую информацию сообщили в Минэнерго Российской Федерации.

В ходе мероприятия стороны обсудили актуальные темы климатической повестки, а также коснулись вопросов взаимодействия в рамках «Группы двадцати» по продолжению стабилизации мирового нефтяного рынка.

Эта встреча представителей министерств энергетики РФ и США стала первой с середины 2020 года, когда государства провели переговоры в дистанционном формате. Последняя очная российско-американская встреча подобного рода на уровне министров прошла в 2018 в Москве.