Актер Игорь Савочкин рассказал о своей госпитализации

Российский актер и телеведущий Игорь Савочкин прокомментировал «Звезде» информацию о своей госпитализации. Он сообщил, что обратился за медицинской помощью из-за защемления нервов в спине.

«Спина у меня болит, защемило нервы. Врачи сейчас будут делать всякие манипуляции. Чувствую себя нормально», - сообщил актер.

Игорь Савочкин известен зрителям по сериалам и фильмам, среди которых «Ночной дозор», «Черная молния», «Громовы», «Диверсант 2: Конец войны» и «Адмиралъ».