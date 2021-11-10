Террористы совершили 9 обстрелов за сутки в Идлибской зоне деэскалации

За минувшие сутки в Идлибской зоне деэскалации со стороны боевиков террористической группировки «Джабхат Ан-Нусра»* было зарегистрировано девять обстрелов. В провинции Алеппо зафиксировано пять обстрелов, в Идлибе - четыре обстрела. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

Помимо этого, в результате пулеметного обстрела в Алеппо по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Бакдина, совершенного террористами из района Тамура, один военнослужащий САР получил ранения.

Продолжается выполнение положений российско-турецкого «Меморандума о взаимопонимании». Подразделениями российской военной полиции в провинции Алеппо проведено патрулирование по маршрутам Аджами-Бозгекли и обратно, Аджами-Каракозак и обратно, Метрас-Шейх-Чобан и обратно; в провинциях Ракка и Хасеке по маршруту Айн-Иса - Телль-ТАМР и обратно, в провинции Хасеке по маршруту Мамдуха-Камишлия и обратно.

*«Джабхат Ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.