Цена сала стала рекордной на Украине

Украинское издание «Страна» сообщает, что на Украине в ноябре стоимость сала достигла рекордного уровня. Теперь килограмм сала на Украине стоит 185 гривен за килограмм.

Скачок цены сала, говорится в публикации, на Украине зафиксировали еще в прошлом месяце. В октябре данный продукт подорожал на 13%. В нынешнем месяце стоимость сала выросла еще на 11%. Но, по прогнозам экспертов, сало еще может подешеветь.

«Как и в прошлые годы, в середине осени свинина дешевеет. К тому же давление импорта на внутренние цены ощутимо, поэтому прогнозируется снижение цен», - сказано в материале.

Ранее, в сентябре, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что в страну начали активно завозить сало. При этом экс-премьер коснулся темы животноводства, указав на уменьшение поголовья скота на Украине и проблемы в сфере молочного производства.