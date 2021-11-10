С финишем на Красной площади: ралли «Шелковый путь» пройдет в РФ в июле 2022 года

Международный ралли-марафон «Шелковый путь» пройдет в России с 6 по 16 июля 2022 года. По словам организаторов, маршрут приурочен к 350-летию со дня рождения императора Петра I. Гонки начнутся в Астрахани, а завершатся в Москве.

«Крупнейший ралли-рейд Евразии пройдет с 6 по 16 июля со стартом в Астрахани и финишем на Красной площади в Москве. К соревнованию будут допущены участники на всех видах техники: мотоциклы, квадроциклы, багги (SSV), внедорожники и грузовики», - говорится на сайте соревнования.

По словам руководителя проекта Владимира Чагина, предстоящие гонки будут интересными, но очень сложными. Он также отметил, что Россия гордится своей историей, и потому маршрут пройдет по городам, которые «неразрывно связаны» с Петром I.

«Именно такие вызовы и привлекают спортсменов со всего мира. Его (Петра I - прим. ред.) называют „великим“, „великим“ же называют и „Шелковый путь“. И в следующем году наше международное ралли пройдет по городам, которые неразрывно связаны с именем этого российского императора», - рассказал Чагин.

Общая протяженность маршрута составит более 4300 километров. Также сообщается, что начало приема заявок на участие в соревновании запланировано на 15 февраля.