Российские военные направлены в Лаос для выполнения разминирования в центральной части страны

В Лаосскую Народно-Демократическую Республику направили российских военнослужащих Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации для выполнения задач по обезвреживанию и поиску взрывоопасных предметов в центральной части Лаоса.

При этом в Лаосе анонсировали план по развертыванию филиала Международного противоминного центра Вооруженных Сил РФ, на базе которого лаосские военнослужащие пройдут теоретическую подготовку с применением российских средств поиска и защиты сапера. Более того, они будут осваивать их практическое применение на территории совместно с коллегами из России.

Так, российские военнослужащие противоминного центра проведут уже четвертую командировку в Лаосскую Народно-Демократическую Республику. Военнослужащие будут выполнять задачи совместно с военнослужащими отряда разминирования U-58 Народной Армии Лаоса.

Отряд оснащен современными средствами поиска взрывоопасных предметов (селективными переносными индукционными миноискателями ИМП-С2, магнитометрическими бомбоискателями МБИ-П2, миноискателями глубинными МГ-1И, переносными искателями неконтактных взрывных устройств ИНВУ-3М), оборудованными системой охлаждения для выполнения задач и индивидуальной защиты сапера ОВР-2-02.

Для оказания помощи в разминировании территории в Лаосской Народно-Демократической Республике Минобороны России направило отряд разминирования Международного противоминного центра ВС РФ в составе 31 военнослужащего в соответствии с решением президента России Владимира Путина.