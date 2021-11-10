Скончалась заслуженная артистка России Валентина Малявина

Заслуженная артистка России Валентина Малявина скончалась в возрасте 80 лет 30 октября. Об этом сообщил ее первый супруг, актер Александр Збруев.

«Произошло это 30-го того месяца, а сообщение было только сейчас. И это было абсолютно неподобающе для наших информаторов, потому что актриса, которая оставила свой след и в кинематографе, и была признана целой эпохой, в которой она существовала... Она является частью биографии самого кинематографа и всех тех людей, с которыми она общалась», - рассказал Збруев в беседе с РИА Новости.

Актер выразил сожаление, что факт смерти Малявиной не объявили сразу. В связи с этим люди не смогли своевременно принести свои соболезнования близким актрисы.

Валентина Малявина служила в Театре имени Вахтангова и московском театре «Артист». Звание заслуженной артистки она получила в 1993 году. Актриса сыграла в таких фильмах, как «Иваново детство», «Король-олень», «Когда рядом мужчина».