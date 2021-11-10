В Петербурге суд изъял удерживаемую для фотосессий львицу

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал хозяйку львицы, которая удерживалась в неволе и использовалась для проведения фотосессий. Животное было конфисковано в пользу государства и направлено в центр реабилитации диких животных. Отмечается, что при проверке женщина предъявила некие документы, которые в итоге не подтвердили ее право удерживать дикое животное в неволе.

«Суд назначил штраф хозяйке хищника в соответствии со ст. 8.35 КоАП РФ с конфискацией животного в пользу государства. После вступления решения суда в законную силу место содержания животного определит Федеральная служба по надзору в сфере природопользования», - говорится в сообщении Росприроднадзора.

Операция по изъятию животного прошла в феврале. Малышку обследовали и установили, что ей не больше трех месяцев. Она была довольно упитанна, но находилась в состоянии стресса. Киара стала пятым львенком, попавшим в центр помощи диким животным.