Председатель ПСБ Петр Фрадков возглавил рабочую группу по повышению финансовой устойчивости организаций ОПК

Председатель ПСБ Петр Фрадков был назначен председателем рабочей группы по вопросам нормативно-правового обеспечения финансовой устойчивости организаций оборонно-промышленного комплекса при Бюро Союза машиностроителей России . В состав участников группы вошли первые лица крупных машиностроительных и оборонных корпораций, предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности, профильных министерств и ведомств.

К заседанию рабочая группа провела опрос среди предприятий-участников и членов бюро «Союзмаша», в который входит ПСБ. В результате было получено более 60 предложений и комментариев по самым острым вопросам. Участники инициировали обсуждение проблем действующих подходов к ценообразованию в рамках гособоронзаказа, которые напрямую влияют на обеспечение финансовой устойчивости предприятий, вопросов стимулирования спроса и предложения по проектам диверсификации ОПК и многое другое. По результатам экспертной проработки будут сформированы конкретные предложения по обозначенным проблемам и предметные корректировки нормативной правовой базы.

«Новая рабочая группа создана для поддержки ОПК и российской промышленности в целом. Мы наметили векторы развития на ближайший год - будем выявлять наиболее острые проблемы отрасли, комплексно прорабатывать инициативы предприятий по устранению барьеров развития и совершенствованию мер поддержки отрасли. После тщательной экспертизы подготовим соответствующие предложения по повышению финансовой устойчивости организаций ОПК - рассчитываем, что они станут основой для принятия решений в сфере промышленной политики и гособоронзаказа», - сказал Фрадков.

По словам первого вице-президента «Союзмаша» Владимира Гутенева, ОПК осуществляет выпуск своей продукции в сложной конкурентной борьбе. Он призвал разработать комфортную для работы среду с учетом специфики производства. Отмечается, что поступившие предложения и озвученные проблемы станут предметом обсуждения и содержанием деятельности созданной рабочей группы.