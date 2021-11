В стране и мире Первый в РФ дрон-спасатель Seadrone ME прошел испытания в условиях Арктики Кира Карон Согласно полетной программе, беспилотник совершил серию вылетов. © Видео: Cyberdrone, Youtube © Фото: Cyberdrone, Youtube Читайте нас на: Первый российский дрон-спасатель Seadrone ME испытали в условиях Арктики в Карском море. Видео с испытаний опубликовано в Сети.



Отмечается, что, согласно полетной программе, беспилотник совершил серию вылетов с взлетами и посадками в полуавтоматическом и автоматических режимах на водную поверхность и посадкой на воду при спасении человека на воде.



Seadrone ME работает от аккумуляторной батареи. Герметичный корпус выполнен по стандарту IP-67, что подразумевает кратковременное погружение под воду на глубину один метр и работу в сложных погодных условиях, а также в условиях открытого моря и соляного тумана. Взлет и посадка могут осуществляться как на водной поверхности, так и на суше.



Ранее стало известно, что российские специалисты разрабатывают дроны, которые смогут летать в лесах на высоких скоростях и находить там диверсантов. Уточняется, что с помощью таких беспилотников можно будет искать в лесах преступников.