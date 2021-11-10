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Первый в РФ дрон-спасатель Seadrone ME прошел испытания в условиях Арктики

Кира Карон
13:53 10.11.2021
Согласно полетной программе, беспилотник совершил серию вылетов.
© Видео: Cyberdrone, Youtube © Фото: Cyberdrone, Youtube
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Первый российский дрон-спасатель Seadrone ME испытали в условиях Арктики в Карском море. Видео с испытаний опубликовано в Сети.

Отмечается, что, согласно полетной программе, беспилотник совершил серию вылетов с взлетами и посадками в полуавтоматическом и автоматических режимах на водную поверхность и посадкой на воду при спасении человека на воде.

Seadrone ME работает от аккумуляторной батареи. Герметичный корпус выполнен по стандарту IP-67, что подразумевает кратковременное погружение под воду на глубину один метр и работу в сложных погодных условиях, а также в условиях открытого моря и соляного тумана. Взлет и посадка могут осуществляться как на водной поверхности, так и на суше.

Ранее стало известно, что российские специалисты разрабатывают дроны, которые смогут летать в лесах на высоких скоростях и находить там диверсантов. Уточняется, что с помощью таких беспилотников можно будет искать в лесах преступников.

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