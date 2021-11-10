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Командующий ТОФ рассказал, какие корабли пополнят флот в 2022 году

Анна Берестовая
Юрий Хведчин
01:26 10.11.2021
Командующий ТОФ рассказал о перспективах обновления корабельного состава флота.
Командующий ТОФ рассказал, какие корабли пополнят флот в 2022 году
© Фото: Минобороны России
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Уходящий 2021 год стал крайне насыщенным для Тихоокеанского флота России по числу мероприятий боевой подготовки. К настоящему времени количество боевых упражнений, выполненных за год, в 1,3 раза превысило такой же показатель в 2020 году. Об этом рассказал в интервью изданию «Красная звезда» командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц.

Наиболее знаковыми событиями за этот период, по его словам, стали впервые проведенные в центральной части Тихого океана оперативные учения с группировкой сил в дальней морской зоне, прошедшие в июне, а также двусторонние бригадные тактические учения отдельных бригад морской пехоты, дислоцированных в Приморском и Камчатском краях. В первом мероприятии поучаствовали более 20 судов и около 50 летательных аппаратов морской авиации ТОФ и Воздушно-космических сил РФ. Вторые же учения отличились участием в маневрах 100 процентов личного состава бригад.

«Комбриги должны уметь руководить всей бригадой в любой оперативной обстановке и географической местности», - указал Авакянц.

Командующий сообщил, что на Тихоокеанском флоте продолжают активно осваивать новую военную технику и вооружение. Так, весной текущего года в тренировочной боевой активности поучаствовал прошедший глубокую модернизацию фрегат «Маршал Шапошников». Корабль успешно провел испытательные ракетные стрельбы крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» по береговой и морской целям из акватории залива Петра Великого.

Кроме того, как сообщил Авакянц, успехи в ракетных стрельбах зенитным ракетным комплексом «Редут» по ракетам-мишеням «Малахит» в акватории Японского моря продемонстрировали современные корветы «Совершенный», «Громкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов». Также морской пехотой ТОФ одной из первых в ВМФ России были приняты и освоены новейшие боевые машины пехоты БМП-3 флотской модификации.

«Перевооружены первые подразделения морпехов на современные автоматы Ак-12, также идет плановое поступление другого новейшего стрелкового оружия, средств разведки и экипировки», - указал командующий.

Самым знаковым мероприятием 2021 года в контексте военного сотрудничества он назвал российско-китайские военно-морские учения «Морское взаимодействие-2021». Для профилактики заражения коронавирусной инфекцией во время проведения совместных мероприятий ТОФ и ВМС Народно-освободительной армии Китая исключались все контакты моряков.

«Экипажи кораблей двух стран отработали совместное тактическое маневрирование, противоминное обеспечение отрядов, провели артиллерийские стрельбы по морским целям, осуществили поиск и блокирование подлодки "противника" в назначенном районе... Продолжая тему международного сотрудничества с ВМС КНР, отдельно хочу выделить совместное патрулирование в западной части Тихого океана. В ходе совместного маневрирования отряд из 10 боевых кораблей России и Китая впервые прошел через проливы Сангарский и Осуми, а в целом преодолел 1700 морских миль», - уточнил адмирал.

Также в текущем году на базе Тихоокеанского флота были проведены два международных этапа конкурсов Армейских международных игр. Российским военнослужащим удалось стать лидерами в конкурсах по морской выучке «Кубок моря-2021» и по полевой выучке среди взводов морской пехоты «Морской десант-2021».

«Не могу не упомянуть итоги проведения в этом году на Тихоокеанском флоте Международного военно-технического форума "Армия-2021". В текущем году мы существенно расширили географию проведения и количество площадок Форума. В нашей зоне ответственности было развернуто 14 выставочных площадок в четырех субъектах Российской Федерации», - добавил командующий ТОФ.

В контексте вопроса об усилении противодействия силам российского флота со стороны иностранных государств Авакянц вспомнил об инциденте с американским эсминцем «Chafee» в акватории Японского моря. Он отметил, что в произошедшей ситуации экипажу большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц» Тихоокеанского флота удалось успешно вытеснить американское судно от государственной границы РФ.

«Не позволим мы никому нарушить и наши воздушные границы. Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31 круглосуточно несут боевое дежурство по противовоздушной обороне на Камчатке и Чукотке. Помимо их больше времени в небе провели в этом году экипажи противолодочных самолетов Ту-142 и Ил-38», - заметил адмирал.

Командующий ТОФ рассказал, что до конца текущего года, согласно плану, завершат межфлотский переход и вернутся в свои пункты базирования корвет «Гремящий» проекта 20385 и две дизельные подводные лодки проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов». Благодаря способности корабля и субмарин нести крылатые ракеты комплекса «Калибр-НК» их прибытие, как обозначил Авакянц, значительно скажется на боевом потенциале флота.

«Недавно в состав Тихоокеанского флота вошла третья дизельная подводная лодка проекта 636.3 "Магадан". Ее мы ждем в родном  пункте базирования в 2022 году, после совершения межфлотского перехода с Балтийского флота, где она сейчас находится. Также в следующем году в состав флота войдет четвертая подлодка этого проекта - "Уфа"... Совсем недавно во Владивостоке из транспортного дока был спущен на воду четвертый по счету для Тихоокеанского флота корвет проекта 20380 "Резкий", построенный на Амурском судостроительном заводе... На этом же заводе в августе этого года были заложены корветы проекта 20380 "Грозный" и корвет проекта 20385 - "Буйный". А в сентябре прошла церемония закладки шестого корвета проекта 20380, который получил название "Бравый", он также предназначен для пополнения корабельного состава Тихоокеанского флота»,- объяснил командующий.

Кроме того, для ТОФ в Комсомольске-на-Амуре строятся четыре малых ракетных корабля проекта 22800 - «Ржев», «Удомля», «Уссурийск» и «Павловск». Модернизировать же в Тихоокеанском флоте намерены большой противолодочный корабль «Адмирал Виноградов» проекта 1155.

В завершении адмирал рассказал, что в следующем году одной из главных задач для ТОФ станет участие в учениях «Восток-2022», подготовка к которым уже стартовала. Также большое внимание будет уделяться обновлению флота, выражающемуся в приеме и освоении новых проектов кораблей, подлодок и вооружения с военной техникой. В середине года Тихоокеанский флот проведет учения в удаленных районах океана, отправит в дальний поход крейсер «Варяг» и направит отряд для участия в исследовательской арктической экспедиции.

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