В Крыму разоблачили собиравшего сведения о сотрудниках ФСБ украинского шпиона

В Крыму разоблачили собиравшего секретные сведения украинского шпиона. В 2017-2018 годах житель Ялты он делал это по заданию из Киева.

Среди собираемых мужчиной секретных сведений были в том числе и личные данные сотрудников ФСБ.

«ФСБ РФ пресечена шпионская деятельность российского гражданина в интересах Службы безопасности Украины. Установлено, что житель города Ялты в период с 2017 года по 2018 год по заданию украинской спецслужбы осуществлял сбор и передачу сведений, составляющих государственную тайну, в том числе о сотрудниках органов Федеральной службы безопасности», - говорится в соответствующем сообщении.

В случае вынесения обвинительного приговора по статье 275 Уголовного кодекса РФ («Государственная измена в форме шпионажа»), задержанному мужчине может грозить до 20 лет лишения свободы.