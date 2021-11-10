В Роскосмосе сообщили о сближении фрагмента метеоспутника с МКС

Фрагмент китайского метеорологического спутника Fengyun-1C 12 ноября сблизится с Международной космической станцией. Об этом сообщили в корпорации «Роскосмос». На данный момент уточняются параметры сближения фрагмента и рассчитывается его траектория.

Спутник Fengyun-1C был запущен на орбиту в 1999 году. В 2007 году он был уничтожен в ходе испытаний китайской противоспутниковой ракеты, в результате чего образовалось большое количество обломков.

В 2020 году на орбите разрушился топливный бак российского разгонного блока «Фрегат-СБ». Часть обломков приблизились к МКС, но вскоре выяснилось, что они не представляют опасности для станции.