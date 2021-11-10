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Тысячи мишеней: как прошли зимний и летний учебные периоды 2021 года для снайперов ЗВО

Николай Баранов
Кира Тило
03:00 10.11.2021
Снайперы общевойсковой армии ЗВО, дислоцированной на территории четырех субъектов Российской Федерации, поразили свыше 20 тысяч мишеней в ходе 60 учений в 2021 учебном году.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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За прошедшие зимний и летний учебные периоды 2021 года снайперские подразделения гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии ЗВО на полигонах в Белгородской, Брянской, Смоленской и Воронежской областях поразили свыше 20 тысяч мишеней, имитировавших условного противника, низколетящие БПЛА и бронетехнику «врага».

© Минобороны РФ

В ходе более 50 командно-штабных учений и около 10 масштабных тактических учений на различной местности снайперы выполнили действия обороны и наступления, совершая диверсии на территории условного противника.

В этом учебном году прибывшие в войска военнослужащие по контракту полностью завершили курс боевой подготовки, изучив специальные методики, такие как: «стрельба с холодного ствола», «снайперская дуэль», «скоростная стрельба с переносом огня по фронту», «штурм здания под прикрытием снайпера» и «хирургическая стрельба».

© Минобороны РФ

Новым и самым сложным этапом завершившейся боевой подготовки стала отработка ликвидации условного врага в бронетехнике. Для этого снайперам требовалось за короткий промежуток времени «выстрелом из холодного ствола» поразить механика-водителя бронетехники, лишить десант кругового обзора, уничтожив точными выстрелами стекла триплекса, и предотвратить десантирование экипажа, поразив выбравшиеся цели.

К завершению учебного периода 100% военнослужащих овладело снайперскими винтовками СВД, СВД-М, СВД-К, а также армейскими крупнокалиберными снайперскими винтовками АСВК, способными пробивать легкобронированные цели на расстоянии до двух километров.

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