Тысячи мишеней: как прошли зимний и летний учебные периоды 2021 года для снайперов ЗВО
Снайперы общевойсковой армии ЗВО, дислоцированной на территории четырех субъектов Российской Федерации, поразили свыше 20 тысяч мишеней в ходе 60 учений в 2021 учебном году.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
За прошедшие зимний и летний учебные периоды 2021 года снайперские подразделения гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии ЗВО на полигонах в Белгородской, Брянской, Смоленской и Воронежской областях поразили свыше 20 тысяч мишеней, имитировавших условного противника, низколетящие БПЛА и бронетехнику «врага».
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