Тысячи мишеней: как прошли зимний и летний учебные периоды 2021 года для снайперов ЗВО

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В ходе более 50 командно-штабных учений и около 10 масштабных тактических учений на различной местности снайперы выполнили действия обороны и наступления, совершая диверсии на территории условного противника.

В этом учебном году прибывшие в войска военнослужащие по контракту полностью завершили курс боевой подготовки, изучив специальные методики, такие как: «стрельба с холодного ствола», «снайперская дуэль», «скоростная стрельба с переносом огня по фронту», «штурм здания под прикрытием снайпера» и «хирургическая стрельба».