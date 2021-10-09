Германия внесла Украину в список стран повышенного риска

В Германии с воскресенья, 10 октября, Украина официально объявлена зоной повышенного риска в связи с распространением пандемии COVID-19.

Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте Института имени Роберта Коха.

Зонами повышенного риска в Германии объявляются страны, в которых повышен риск заражения коронавирусом.

Кроме Украины, в список зон повышенного риска из-за коронавирусной инфекции войдут Бруней, Эстония, Йемен и Латвия. В свою очередь из списка исключаются Азербайджан, Индонезия, Казахстан.

За прошлые сутки коронавирус в Украине обнаружили у 16 362 человек, был зафиксирован 241 летальный случай, 4720 пациентов выздоровели.