Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Германия внесла Украину в список стран повышенного риска

Виктория Ивашечкина
07:34 09.10.2021
Кроме этого, в список зон повышенного риска из-за коронавирусной инфекции войдут Бруней, Эстония, Йемен.
Германия внесла Украину в список стран повышенного риска
© Фото: Pavlo Gonchar, Keystone Press Agency, Globallookpress
Читайте нас на:

В Германии с воскресенья, 10 октября, Украина официально объявлена зоной повышенного риска в связи с распространением пандемии COVID-19.

Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте Института имени Роберта Коха.

Зонами повышенного риска в Германии объявляются страны, в которых повышен риск заражения коронавирусом.

Кроме Украины, в список зон повышенного риска из-за коронавирусной инфекции войдут Бруней, Эстония, Йемен и Латвия. В свою очередь из списка исключаются Азербайджан, Индонезия, Казахстан.

За прошлые сутки коронавирус в Украине обнаружили у 16 362 человек, был зафиксирован 241 летальный случай, 4720 пациентов выздоровели.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
07:34 В стране и мире
Германия внесла Украину в список стран повышенного риска
05:45 Армия
Видео
Под угрозой обстрела: как прошла тренировка российских военных спасателей в Сирии
01:59 В стране и мире
В МИД РФ подтвердили визит Нуланд в Москву
22:05 В стране и мире
Видео
Не слишком дипломатично: в МВД раскрыли детали кражи рюкзака сотрудниками посольства США в Москве
21:40 В стране и мире
Видео
Участникам избиения в метро Москвы предъявлено обвинение в покушении на убийство
Популярное
Эксперты назвали фразы, разоблачающие телефонных мошенников
СМИ: певца Александра Серова экстренно госпитализировали с COVID-19
Мясников развеял популярный миф о пользе супов
Атомная подлодка США столкнулась с неизвестным предметом
Видео
На земле лицом вниз: новые кадры задержания подозреваемых в избиении пассажира метро
Видео
«Жуткая вонь»: москвич возмутил соседей выставкой отрубленных голов животных в подъезде
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.