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Под угрозой обстрела: как прошла тренировка российских военных спасателей в Сирии

Анна Касаткина
05:45 09.10.2021
По замыслу учений, один из российских истребителей потерпел крушение недалеко от побережья Средиземного моря.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Условно сбитый летчик, лежа за камнем с автоматом в руках, докладывает по рации: «Я полста-первый, терплю бедствие, терплю бедствие…». По замыслу учений, один из российских истребителей потерпел крушение недалеко от побережья Средиземного моря. Поисково-спасательную группу на авиабазе Хмеймим поднимают по тревоге.

Автоматы и средства спасения в руки и бегом к «вертушке». Максимум через десять минут с момента, когда сбитый летчик по рации запросил помощь, вертолет спасателей должен оторваться от взлетно-посадочной полосы.
Следом в небо поднимается и боевой ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор». Никто еще не знает, с чем придется иметь дело на месте.

«Вся группа вертолетов, которая выполняет спасательную операцию, всегда выполняет полет с полным боекомплектом. Все-таки не надо забывать, что мы находимся на территории, на которой возможны боестолкновения и на которой присутствуют незаконные вооруженные формирования», - рассказывает командир экипажа Ми-8 Сергей Самарцев.

Место приземления летчика может запеленговать и противник. Задача спасателей - добраться до него первыми.

«Ощущения все время следующее - там живой человек. И от скорости, от оперативности действий, от хладнокровности твоей будет зависеть - будет он жить или нет. Поэтому об остальном не думаешь», - отмечает начальник поисково-спасательной группы Виталий Иванов.

Как только на горизонте появляются вертолеты, летчик на земле зажигает дымовую шашку - ориентир. Первыми десантируются военнослужащие группы огневой поддержки. Спецназ занимает круговую оборону. Следом, под прикрытием, спасатели. Они приступают к эвакуации. Им уже не раз доводилось в реальных условиях выносить летчиков под обстрелом.

Уже на борту, прямо в полете помощь пострадавшему оказывает фельдшер. Если раненый попадает в руки врачей в первые 60 минут - шансы на спасение намного выше.

«Бывают и травмы, и ранения, но первопричина, по которой может уйти (раненый. - Прим.ред.) - это всегда кровотечения, шок… И, соответственно, все необходимое имеется в укладке, для того, чтобы это предотвратить, поддержать состояние, и при доставке на следующий этап эвакуации в целости и сохранности передать пострадавшего», - говорит фельдшер-спасатель поисково-спасательной группы Дмитрий Соколов.

Успех спасательной операции зависит от профессионализма каждого из ее участников. И все же, в первую очередь, от мастерства вертолетчиков. Самое сложное - спасение в горах или с воды. Удержать вертолет ровно над заданной точкой при сильном ветре и отсутствии ориентиров - сложнейшая задача. К тому же зависнуть необходимо на высоте не ниже 40 метров. В противном случае в волнах и брызгах, поднимаемых винтами, пострадавший просто захлебнется. Есть и опасность уронить в море и сам вертолет.

Держаться на воде помогает авиационный спасательный пояс или, как его еще называют, поплавок. Неотъемлемая часть экипировки летчиков, выполняющих задачи над акваторией. К тому же, яркое пятно легче обнаружить на воде с высоты.

Спасателю необходимо пристегнуть пострадавшего к системе, после этого включают лебедку. Главное правило для спасаемого в этой ситуации - как у врачей, не навредить. Стоит запаниковать, начать размахивать руками или ногами и сцепку раскачает, как маятник. Но на этот раз все проходит гладко.

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