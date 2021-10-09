Диетолог рассказала, как правильно готовить грибы

Самое легкое блюдо, которое можно приготовить из любых лесных грибов, - это суп-пюре. Об этом в беседе со «Звездой» рассказала врач-диетолог, терапевт Анна Белоусова.

«Из любых лесных грибов - суп-пюре. И быстрый, и вкусный, и диетический. Мы берем собранные грибы, их провариваем, протираем все, что у нас получилось, блендером, и добавляем, если не худеем, немножко сливок. Если худеем, добавляем немножко сметаны», - пояснила она.

По словам Белоусовой, всеми любимую картошку с грибами лучше готовить на сковороде wok, если не хочется навредить фигуре. Грибы и молодой картофель необходимо жарить на рафинированном оливковом масле около 5-7 минут. Как только картофель станет мягким - блюдо готово, отметила специалист.

Белоусова также добавила, что худеющим блюд из грибов бояться не надо, так это низкокалорийный продукт.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург назвал полезные и вредные грибы. Он также отметил, что отравиться можно даже съедобными грибами.