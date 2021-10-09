СМИ: певца Александра Серова экстренно госпитализировали с COVID-19

Певца Александра Серова экстренно госпитализировали с коронавирусом. Об этом со ссылкой на друзей артиста сообщает kp.ru.

По данным издания, исполнитель находится в госпитале недалеко от своего загородного дома. Недавно он уже проходил там лечение. Теперь Серова госпитализировали с поражением легких 75%, он находится в кислородной маске.

Александру Серову 67 лет. Он является исполнителем таких известных хитов как «Я люблю тебя до слез», «Звездопад», «Как быть», «Мадонна» и других. В 2004 году ему присвоено звание народного артиста России.