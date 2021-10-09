Два рейса с российскими гражданами задержали в турецкой Анталье

Два авиарейса с российскими гражданами задержаны в связи с неполадками в аэропорту в турецкой Анталье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей генконсультсва РФ в этом городе.

«Девятого октября в связи с техническим неполадками в аэропорту Антальи задержаны вылеты двух авиарейсов с российским гражданами на борту», - сообщили в генконсульстве.

Пассажирам рейса FH5631 (Москва - Анталья - Шарм-эш-Шейх) , на борту которого находилось 169 человек, предоставили временное размещение в гостинице, их также обеспечили питанием и питьевой водой. Пассажиры борта FH7850, прибывшие для пересадки на стыковочный рейс в Хургаду, находятся в транзитной зоне аэропорта, обеспечены водой и питанием.

В генконсультсве уточнили, что держат вопрос на контроле и следят за развитием ситуации.