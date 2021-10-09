Украина обыграла Финляндию в матче отбора на ЧМ по футболу

Сборная Украины по футболу обыграла Финляндию в матче отбора на Чемпионат мира. Игра на стадионе в Хельсинки завершилась со счетом 2:1 в пользу подопечных Александра Петракова.

«Я уже о Боснии думаю. Эта победа будет ничего не стоить, если не обыграем Боснию. Я уже думаю о следующем сопернике. Считаю, что это оптимальный состав. Молодые постепенно стучатся», - приводит слова тренера сборной Украины портал Sport.ua.

Основные события в матче пришлись на первый тайм. Сначала отличились гости, открывшие счет усилиями капитана Андрея Ермоленко (4). Финны ответили точным ударом нападающего Теэму Пукки (29). Точку в споре двух сборных поставил игрок португальской «Бенфики» Роман Яремчук (37).