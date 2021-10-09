Премьер Чехии признал поражение на парламентских выборах

Действующий глава чешского правительства Андрей Бабиш прокомментировал победу оппозиционной коалиции «Вместе» на выборах в парламент страны. Политик, в частности, признал свое поражение и поздравил оппонентов.

«Я должен признать наше поражение, поздравляю с победой лидера движения "Вместе" господина (Петра - прим. ред.) Фиалу», - приводит РИА Новости слова Бабиша.

Премьер при этом подчеркнул, что его партия ANO проиграла, прежде всего, в Праге, но получила большое количество голосов, «невзирая на разные домыслы и обвинения» в его адрес.

«Против нас были пять партий и движений, единственной целью которых было "поразить Бабиша"», - подытожил он.

Ранее стало известно, что состоящая из трех оппозиционных либеральных партий коалиция «Вместе» вышла вперед на выборах в Чехии. После подсчета данных на 99 % избирательных участков коалиция «Вместе» набрала 27,45 % голосов. Правящее движение ANO премьер-министра страны Андрея Бабиша идет на втором месте (27,43%). Еще одна либеральная коалиция, в которую входят Пиратская партия и движение «Старосты и независимые», находится на третьей строчке списка (15,4%).