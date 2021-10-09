Комплексы «Панцирь» сирийских ПВО сбили 8 из 12 израильских ракет, запущенных по аэродрому Т-4

Комплексы «Панцирь» сил противовоздушной обороны Сирии накануне уничтожили 8 из 12 ракет, запущенных Израилем по аэродрому Т-4 в провинции Хомс. Об этом сообщили в Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС).

Инцидент произошел 8 октября в 21:33. Звено из шести израильских истребителей F-16 пересекло границу Сирии в районе Эт-Танф, после они нанесли удар управляемыми ракетами по аэродрому в провинции Хомс.

В результате атаки израильтян, шестеро сирийских военнослужащих получили ранения, инфраструктуре аэродрома нанесен незначительный ущерб.