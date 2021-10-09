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У Кремлевской стены почтили память генерал-полковника Александра Щербакова

Роман Захаров
19:06 09.10.2021
В церемонии приняли участие родственники выдающегося военачальника, ветераны, курсанты Военного университета Министерства обороны Российской Федерации и юнармейцы.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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У Кремлевской стены состоялась торжественная церемония, посвященная памяти известного государственного и партийного деятеля, военачальника, генерал-полковника Александра Сергеевича Щербакова в канун его 120-летия. В мероприятии принял участие временно исполняющий обязанности начальника Главного военно-политического управления Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Виктор Мисковец.

«В июне 1942 года Александр Сергеевич был назначен начальником Главного политического управления Рабоче-Крестьянской Красной армии, заместителем народного комиссара СССР», - особо выделяя важный этап славной военной биографии генерала, заявил Виктор Мисковец.

Так же он напомнил, что Александру Щербакову принадлежит заслуга перестройки работы Главного политуправления во всех сферах деятельности - организационно-партийной, идеологической, контрпропагандистской, обучении кадров политсостава и переводе 150 тысяч политработников на командную работу, заботе о здоровье и быте воинов на фронте, укреплении связи фронта и тыла. Щербаков, добавил военачальник, тесно сотрудничал с руководителями и членами Ставки ВГК, принимал участие в обсуждении проблем, связанных с проведением важнейших операций действующей армии.

Мисковец отметил, что по свидетельству Маршала Советского Союза Георгия Жукова, с приходом Александра Сергеевича деятельность Главного политуправления РККА стала особенно плодотворной. Самую высокую оценку его деловым и человеческим качествам давали маршалы А.М. Василевский, К.К. Рокоссовский, И.Х. Баграмян, адмирал флота Н.Г. Кузнецов.

«Александр Сергеевич внес выдающийся вклад в развитие нашей страны, защиту ее рубежей, становление политорганов», - подчеркнул Мисковец.

В завершение церемонии, в которой также приняли участие родственники выдающегося военачальника, ветераны, курсанты Военного университета Министерства обороны Российской Федерации и юнармейцы, временно исполняющий обязанности начальника ГВПУ Минобороны России  генерал-майор Виктор Мисковец возложил цветы к месту захоронения генерал-полковника Александра Щербакова. 

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