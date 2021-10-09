Под Калининградом совершил жесткую посадку самодельный летательный аппарат
Пилот госпитализирован в больницу, о его состоянии не сообщается.
© Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура РФ
Один человек пострадал в результате жесткой посадки самодельного летательного аппарата в Калининградской области. О происшествии сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре, сотрудники которой организовали проверку по данному факту.
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