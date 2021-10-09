В стране и мире Под Калининградом совершил жесткую посадку самодельный летательный аппарат Ян Брацкий Пилот госпитализирован в больницу, о его состоянии не сообщается. © Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура РФ Читайте нас на: Один человек пострадал в результате жесткой посадки самодельного летательного аппарата в Калининградской области. О происшествии сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре, сотрудники которой организовали проверку по данному факту. © Северо-Западная транспортная прокуратура РФ Инцидент произошел в Светлогорском районе около 13 часов. По данным ведомства, пилот не справился с управлением. «На место происшествия выехал работник Калининградской транспортной прокуратуры. Транспортная прокуратура установит все обстоятельства, при наличии оснований примет меры», - говорится в сообщении ведомства. Пострадавший госпитализирован в больницу. О его состоянии не сообщается. На месте работают сотрудники надзорных ведомств. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика