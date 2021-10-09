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Прокуратура Перми проведет проверку по факту окрашивания рек в зеленый цвет

Анна Назайкина
17:15 09.10.2021
У ресурсоснабжающих компаний запросят информацию о разрешениях на использование водоемов для сброса стоков.
Прокуратура Перми проведет проверку по факту окрашивания рек в зеленый цвет
© Фото: perm24online, ВКонтакте
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В справочной администрации Перми объяснили «Звезде», почему вода в реках Егошиха, Данилиха, Ива и Кама окрасилась в зеленый цвет. Ранее пользователи Сети опубликовали кадры окрашенных водоемов.

«Пермская сетевая компания - они окрашивали воду в зеленый цвет...для выявления утечек в своих сетях. Это примесь безвредная. Раз в год у них проводится такое мероприятие...Проверка утечек горячей воды. Прорывы, которые, допустим, они не могут обнаружить, при окрашенной воде можно отследить, откуда она вытекает», - объяснили в администрации.

В свою очередь на сайте природоохранной прокуратуры появилось сообщение о начале проверки по факту окрашивания пермских рек.

«Пермская межрайонная природоохранная прокуратура с привлечением специалистов контрольно-надзорных органов ... организовала проверку по факту окрашивания воды в реках Егошиха, Данилиха, Ива и Кама в зеленый цвет», - говорится в сообщении.

Уточняется, что будут собраны пробы сточных вод, а у ресурсоснабжающих компаний запросят информацию о разрешениях на использование водных объектов для сброса стоков.

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