В стране и мире Прокуратура Перми проведет проверку по факту окрашивания рек в зеленый цвет Анна Назайкина У ресурсоснабжающих компаний запросят информацию о разрешениях на использование водоемов для сброса стоков. © Фото: perm24online, ВКонтакте Читайте нас на: В справочной администрации Перми объяснили «Звезде», почему вода в реках Егошиха, Данилиха, Ива и Кама окрасилась в зеленый цвет. Ранее пользователи Сети опубликовали кадры окрашенных водоемов. «Пермская сетевая компания - они окрашивали воду в зеленый цвет...для выявления утечек в своих сетях. Это примесь безвредная. Раз в год у них проводится такое мероприятие...Проверка утечек горячей воды. Прорывы, которые, допустим, они не могут обнаружить, при окрашенной воде можно отследить, откуда она вытекает», - объяснили в администрации. В свою очередь на сайте природоохранной прокуратуры появилось сообщение о начале проверки по факту окрашивания пермских рек. «Пермская межрайонная природоохранная прокуратура с привлечением специалистов контрольно-надзорных органов ... организовала проверку по факту окрашивания воды в реках Егошиха, Данилиха, Ива и Кама в зеленый цвет», - говорится в сообщении. Уточняется, что будут собраны пробы сточных вод, а у ресурсоснабжающих компаний запросят информацию о разрешениях на использование водных объектов для сброса стоков. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика