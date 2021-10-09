В Ростове-на-Дону открыли Закладной камень в основание сквера прихода святого Георгия Победоносца

В Ростове-на-Дону на территории главного храма Южного военного округа (ЮВО) состоялись торжественные мероприятия, посвященные

78-й годовщине завершения битвы за Кавказ.

Командование ЮВО, представители администрации Ростовской области, региональных силовых ведомств и донской столицы приняли участие в закладке камня в основание парка прихода святого Георгия Победоносца – главного храма ЮВО.

На территории будущего парка, расположенного в балке имени контр-адмирала Игоря Рябинина, завершается создание аллеи памятных камней от Правительства Ростовской области, восьми объединений и девятнадцати соединений ЮВО.

В этот же день на склонах балки военнослужащими и жителями района города было высажено более 100 саженцев благородных пород деревьев.

Для ростовчан и гостей города на территории балки Игоря Рябинина создали праздничную атмосферу артисты Краснознаменного ансамбля песни и пляски ЮВО, творческие коллективы Ростовского гарнизона, музыканты военного оркестра. В их исполнении прозвучали песни и музыкальные композиции о Великой Отечественной войне, о Родине и Ростове-на-Дону. Специально для почетного гостя - губернатора города-Героя Севастополя Михаила Развожаева - военные артисты исполнили песню-гимн «Легендарный Севастополь».

Началось мероприятие демонстрацией боевых знамен 339-й и 347-й стрелковых дивизий, переданных в этом году на хранение в воинских храм.

На прихрамовой территории для горожан работали выставка образцов вооружения и военной техники, передвижная выставка Военно-исторического зала дома офицеров ЮВО, посвященная Битве за Кавказ, выставка артефактов времен Великой Отечественной войны.

На военную службу по контракту в войсках ЮВО приглашали специалисты мобильного пункта отбора.

Всех посетителей и участников мероприятия военные повара угощали ароматной солдатской кашей, приготовленной в полевой кухне.