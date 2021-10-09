Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Теплоход «Константин» сел на мель в канале имени Москвы

Ян Брацкий
15:24 09.10.2021
По одной из версий, у теплохода отказал гидравлический привод рулей, после чего судно врезалось в берег.
Теплоход «Константин» сел на мель в канале имени Москвы
© Фото: overhear_dmitrov, Москва с огоньком | Новости Москвы, ВКонтакте
Читайте нас на:

Канал имени Москвы оказался заблокирован из-за севшего на мель теплохода. Инцидент произошел в районе деревни Куминово Дмитровского района Московской области. Судно «Константин» следовало на зимнюю стоянку, на его борту находился экипаж в составе 80 человек. Никто из них не пострадал.

Как сообщает сайт «Комсомольской правды», возможной причиной происшествия мог стать отказ гидравлического привода рулей теплохода. Точную причину техники назовут после детального обследования механизмов прогулочного судна.

Продолжить сплав самостоятельно 125-метровый теплоход не в состоянии. На место ЧП прибыл специальный буксир.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:24 В стране и мире
Теплоход «Константин» сел на мель в канале имени Москвы
14:48 Спорт
Месси объяснил свой переход в ПСЖ
14:39 В стране и мире
Успенская рассказала о состоянии госпитализированного Серова
13:10 В стране и мире
В изъятом в Оренбуржье суррогатном алкоголе обнаружили метанол
13:42 В стране и мире
Агент Гаркалина заявила, что врачи не раскрывают подробностей его состояния
Популярное
Видео
В Томске пять полицейских машин устроили погоню за трактором
СМИ: у Александра Серова диагностировали 75-процентное поражение легких
«Полет нормальный»: опубликованы фото членов «киноэкипажа» на МКС
Доктор Мясников развеял мифы о повышенном давлении
Война с терроризмом и нападение белого медведя: что известно о поврежденной подлодке ВМС США
Видео
«Жуткая вонь»: москвич возмутил соседей выставкой отрубленных голов животных в подъезде
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.