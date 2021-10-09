Теплоход «Константин» сел на мель в канале имени Москвы

Канал имени Москвы оказался заблокирован из-за севшего на мель теплохода. Инцидент произошел в районе деревни Куминово Дмитровского района Московской области. Судно «Константин» следовало на зимнюю стоянку, на его борту находился экипаж в составе 80 человек. Никто из них не пострадал.

Как сообщает сайт «Комсомольской правды», возможной причиной происшествия мог стать отказ гидравлического привода рулей теплохода. Точную причину техники назовут после детального обследования механизмов прогулочного судна.

Продолжить сплав самостоятельно 125-метровый теплоход не в состоянии. На место ЧП прибыл специальный буксир.