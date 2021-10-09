В Томске пять полицейских машин устроили погоню за трактором

В Томске полицейские устроили погоню и задержали водителя трактора, который, по предварительным данным, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Инспекторам о неадекватном водителе спецтехники сообщили очевидцы инцидента. По их словам, в конечном итоге мужчину преследовали пять полицейских машин. Водитель сразу проигнорировал законное требование сотрудников госавтоинспекции об остановке транспорта.

«Через десять минут мужчина - водитель 1992 года рождения - был задержан в лесном массиве на улице Мичурина Томска», - говорится в сообщении в официальной группе УМВД в соцсетях.

Мужчину задержали и доставили в отдел. Решается вопрос о привлечении водителя к ответственности.