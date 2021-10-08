На информационной передовой: Минобороны наградит журналистов, освещающих события Вооруженных сил РФ

Лучшие журналисты, программы, репортажи и документальные фильмы. В этом году пройдет всероссийский фестиваль прессы «Медиа-АС». Минобороны наградит профессионалов, которые каждый день освещают события, связанные с деятельностью Вооруженных сил.

Когда снаряды рвутся прямо за спиной и взлетают на воздух целые здания. Когда уши закладывает от рева орудий и техники, а в глазах песок полигонов, и пыль не дает говорить. Когда руки коченеют на лютом морозе. Только тогда можно понять, какой ценой создается телерепортаж, статья или фотоматериал военных журналистов.

Это они, участники конкурса, рассказывают стране и миру, как живет российская армия. Круглые сутки. И зимой, и летом. И на учениях и в зонах реальных боевых действий.

Как заправляют танки, и что делают летчики в стратосфере, действия спецназа и подготовку новобранцев - все это зритель видит глазами военкоров.

Раз в год бойцы информационного фронта участвуют в творческом состязании, где победить может только смелый и выносливый. Где даже хрупкие девушки соревнуются наравне с мужчинами. Корреспондент ростовского корпункта «Звезды» Ксения Николаева свою награду получила за ежегодное восхождение на Эльбрус в ходе Армейских международных игр.

Наш питерский спецкорр Роман Закурдаев стал «Медиа Асом» Западного военного округа, с головой погрузившись в ледяную воду Финского залива.

На фестивале прессы «Медиа-АС» девять номинаций. «Главный калибр» для фотокорров, «Командный голос» для радиожурналистов, «Сила слова» для печатных СМИ.

Сначала отбор идет в военных округах и на Северном флоте, а затем финал в Национальном центре управления обороной. На высшую награду в этот раз претендует Надежда Котормус. Она сняла сюжет про антитеррористические учения под Новосибирском.

Приглашать в Москву и награждать тех, кто силой слова поддерживает Вооруженные силы предложил в свое время Министр обороны Сергей Шойгу.

Премия является престижной как для региональных журналистов, так и для руководителей центральных телеканалов. За организацию трансляции первого и единственного военно-морского парада российских боевых кораблей за пределами страны - в сирийском порту Тартус - награду из рук Министра обороны Сергея Шойгу получал президент медиахолдинга «Красная звезда» Алексей Пиманов. Для выполнения этой задачи в Сирию было доставлено пять тонн сложнейшего инженерного оборудования.

На фестивале «Медиа-АС» награждают не только за творческие успехи, но и за личное мужество. Профессиональный долг зачастую приходится выполнять с риском для жизни. Как это было с нашими журналистами Константином Худолеевым и Дмитрием Стародубским, оказавшимися в зоне поражения при взрыве фугаса в сирийском Дейр-эз-Зоре.

В прошлом году «Медиа-АС» не проводился из-за пандемии, поэтому в этот раз он будет еще более долгожданным. Для популяризации фестиваля в интернет сообществе Минобороны запустило в соцсетях AR-маску. Это виртуальный фильтр с логотипом фестиваля. Его можно добавить себе в эффекты, делать селфи и таким образом принять участие в масштабном флешмобе.

На седьмой фестиваль прессы «Медиа-АС подали более трех тысяч работ - авторы от Владивостока до Калининграда. Все те, кто повышает престиж армии и дает отпор в информационной войне. Своим главным оружием, словом, которое нередко бьет.