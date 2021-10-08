Специалист Минздрава РФ рассказала о влиянии вакцинации от COVID-19 на беременных

Исследователи не выявили никаких осложнений у беременных после вакцинации от коронавируса. Об этом рассказала главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава Лейла Адамян.

«Не замечено, ни разу, никаких осложнений. Если кто-то что-то говорит, то это какие-то преувеличенные страхи. У нас нет таких данных, и в мировом масштабе тоже нет. В мире имеется примерно 150 тысяч человек, которые были привиты, вакцинированы, не зная, что они беременны. Они уже родили, и все эти женщины без всяких осложнений, в плане своего ребенка были родоразрешены и все было нормально», – заявила врач РИА Новостям.

По словам эксперта, вакцинация не влияет на репродуктивную функцию, в отличии от COVID-19, который, напротив, оказывает на нее отрицательное воздействие.

Адамян также подчеркнула, что среди людей, которые умерли или были госпитализированы с коронавирусом почти нет привитых.