В стране и мире Трое детей пострадали из-за взрыва газа в жилом доме в Ингушетии Иван Линдеманн Все пострадавшие доставлены в республиканскую больницу Назрани. © Фото: flickr Читайте нас на: В частном жилом доме в поселке Кантышево в Ингушетии взорвался газ. В результате ЧП пострадали взрослый и трое детей. Происшествие случилось в 3:00. На место прибыли пожарно-спасательные подразделения. «В результате хлопка газовоздушной смеси (без последующего горения) частично повреждена кровля частного жилого дома, выбиты окна и двери в помещении», - говорится в сообщении МЧС. Все пострадавшие доставлены в республиканскую больницу Назрани, они находятся в состоянии средней и тяжелой степени тяжести. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика