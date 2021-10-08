Трое детей пострадали из-за взрыва газа в жилом доме в Ингушетии
Все пострадавшие доставлены в республиканскую больницу Назрани.
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В частном жилом доме в поселке Кантышево в Ингушетии взорвался газ. В результате ЧП пострадали взрослый и трое детей.
Происшествие случилось в 3:00. На место прибыли пожарно-спасательные подразделения.
«В результате хлопка газовоздушной смеси (без последующего горения) частично повреждена кровля частного жилого дома, выбиты окна и двери в помещении», - говорится в сообщении МЧС.
Все пострадавшие доставлены в республиканскую больницу Назрани, они находятся в состоянии средней и тяжелой степени тяжести.