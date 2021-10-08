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Встреча с олимпийцами и боксерский комплекс в подарок: как прошел визит делегации ЦСКА на авиабазу Хмеймим

Алексей Дегтярев
05:20 08.10.2021
Мастер-классы для военнослужащих провели звезды и легенды российского бокса.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Центральный спортивный клуб армии (ЦСКА) подарил группировке российских войск в Сирии мобильный боксерский комплекс. На торжественном открытии на ринг вышли звезды и легенды российского бокса.

Трудно представить, что хрупкая девушка может быть чемпионкой мира по боксу. На ринге Екатерина Пальцева на равных бьется с мужчинами. В составе сборной России спортсменка выиграла мировое первенство среди военнослужащих. Екатерина с гордостью носит не только перчатки, но и погоны.

«Это гордость и никак иначе. Я давно мечтала попасть в ЦСКА и с переходом в новую весовую категорию меня пригласили в этот клуб. И я с гордостью представляю и, надеюсь, дальше буду приносить медали», - говорит она.

Делегация Центрального спортивного клуба армии прибыла на Хмеймим не с пустыми руками: мобильный боксерский комплекс - подарок военнослужащим авиабазы.

«Среди военнослужащих огромное количество людей, которые уже имеют опыт в боксе и не только сами тренируются, но и готовы передавать опыт коллегам. Мы приехали чуть заранее, и еще во время монтажа комплекса - сумасшедший отклик, огромное желание встречи со спортсменами нашими, олимпийцами», - отмечает заместитель начальника ЦСКА Олег Пархоменко.

В зале на встрече со спортсменами нет свободных мест. Бронзовый призер Токио и Лондона Андрей Замковой показывает олимпийские медали, говорит, что не стоит их пробовать на зуб, как это делают многие. Вспоминает, как про себя пел гимн. Российских спортсменов на Играх в очередной раз лишили национальной символики. Но с этим, говорит Замковой, психологически уже научились справляться.

«Это же началось не вчера. Конечно, привыкать не хотим, но смирились с этим. Если так посмотреть, триколор - он и так виден, мы его носим на груди. Кто патриот, видит триколор», - поясняет он.

На одном ринге - сегодняшние звезды и легенды российского бокса. Мастер-класс проводит один из самых титулованных отечественных боксеров - двукратный олимпийский чемпион Олег Саитов. Прямо в деловом костюме, единственное, что успел надеть - боксерские перчатки.

Все эти яркие истории из жизни профессионалов спорта и, главное, практические навыки, любители бокса на авиабазе обязательно запомнят. Спортсменов и военнослужащих многие объединяет.

«У нас задача одна: всегда держать марку, всегда быть первыми, всегда побеждать. У нас - победа в войне с международным терроризмом, у них - победа на ринге», - говорит командующий группировкой российских войск в Сирии Роман Бердников.

У спортсменов на авиабазе Хмеймим теперь есть и своя аллея. Гости посадили деревья. У каждого - именная табличка. Они обещали приехать еще не раз. С новыми историями, подарками, а главное - победами.

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