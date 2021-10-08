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Бронетанковая мощь: танкисты ЗВО провели учения в Алабино

Иван Линдеманн
05:00 08.10.2021
Согласно замыслу тренировки, танкистам необходимо было прорвать укрепленную оборону условного противника, попутно уничтожив его бронетехнику и мобильные противотанковые расчеты
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ
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В Московской области прошла тренировка военнослужащих Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии ЗВО. Учения состоялись в рамках контрольной проверки войск за летний период.

Согласно замыслу тренировки, танкистам необходимо было прорвать укрепленную оборону условного противника, попутно уничтожив его бронетехнику и мобильные противотанковые расчеты. Практические действия учений состоялись на полигоне Алабино.

Экипажи танков Т-72Б3 огнем из 125-миллиметровых пушек уничтожили технику и долговременные огневые «противника». Цели располагались на различном удалении – до двух километров. Живая сила была уничтожена огнем пулеметов НСВТ и ПКТ.

Кроме того, были проработаны вопросы огневых засад. Они производились совместно с расчетами комплексов БПЛА «Орлан-10».

Всего к учениям привлекалось свыше 400 военнослужащих. Было задействовано около 100 единиц вооружения, военной и специальной техники мотострелковой дивизии ЗВО.

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