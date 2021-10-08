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Названы опасные для детей комнатные растения

Анна Касаткина
03:50 08.10.2021
Сок некоторых растений способен вызвать удушье вплоть до летального исхода.
Названы опасные для детей комнатные растения
© Фото: Алексей Мальгавко РИА Новости
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Некоторые комнатные растения способны вызвать аллергические реакции у детей вплоть до летального исхода. Об этом предупредил агроном-консультант Антон Ананьев.

Он отметил, что в случае со взрослыми воздействие ядовитых растений может проявляться кожными высыпаниями или зудом. Организм ребенка же более восприимчив, поэтому у детей возможны расстройство кишечника, рвота, временная слепота и удушье.

По словам Ананьева, одно из самых опасных комнатных растений - это молочай. Ядовитый сок из листа или стебля, попавший на слизистую, способен вызвать головокружение, обморок, поражение печени и кишечника.

Аккуратными следует быть и с растениями семейства ароидных, к которым относятся монстера, антуриум и диффенбахия, заметил эксперт. Даже при пересадке этих растений можно получить ожог, а попавший в организм ядовитый сок вызывает обильную рвоту, слюноотделение и удушье вплоть до летального исхода.

«Опасность может представлять даже безобидный на первый взгляд кактус. Популярный на рынке экзотических растений трихоцерус содержит настолько ядовитые вещества, что укол колючками растения может вызвать паралич нервной системы», - добавил Ананьев в беседе с РИА Недвижимость.

Он посоветовал внимательно изучать свойства растений до их покупки, а при любых признаках попадания в организм ядовитых веществ вызывать врача.

Ранее эксперт рассказал о популярном комнатном растении, которые лучше не приобретать, если в доме есть дети или животные.

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