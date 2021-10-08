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Курс боевой подготовки: в ЮВО завершились учебные сборы резервистов

Анна Касаткина
03:08 08.10.2021
В течение полумесяца автономные палаточные лагеря АПЛ-500, оборудованные в полевых условиях, пропустили через себя четыре потока резервистов.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Более 15 тысяч пребывающих в армейском запасе граждан прошли переподготовку в полевых лагерях на девяти общевойсковых полигонах Южного военного округа (ЮВО). В частности, участники сборов выполнили стрельбы из штатного стрелкового вооружения и изучили устройство и боевые возможности артиллерийского вооружения и боевой техники.

Трехдневные учебные сборы с бывшими военнослужащими, заключившими контракт на пребывание в боевом армейском резерве страны (БАРС), стартовали в ЮВО 22 сентября. В течение полумесяца автономные палаточные лагеря АПЛ-500, оборудованные в полевых условиях, пропустили через себя четыре потока резервистов.

«Участники сборов прошли курс общевоинской подготовки, выполнили стрельбы из штатного стрелкового вооружения, изучили устройство и боевые возможности артиллерийского вооружения и боевой техники. Также резервисты получили основные навыки, необходимые для обеспечения и организации охраны и обороны объектов военного и государственного назначения», - рассказали в Минобороны России.

В настоящее время военными комиссариатами субъектов РФ проводится работа по отбору граждан в БАРС. Резервистам государство гарантирует соответствующие выплаты. Так, за трое суток на занятиях офицер получит до 10 тысяч рублей, сержант-солдат до 5 тысяч рублей. За 30 суток пребывания на военных сборах офицер получит от 30 до 75 тысяч рублей, солдат до 25 тысяч рублей.

По плану подготовки резервистов ближайшие сборы продолжительностью 30 суток планируется провести в ноябре.

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