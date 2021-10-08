Армия Юнармия Калининградские юнармейцы выяснили истории фронтового пути трех красноармейцев, чьи судьбы объединила война Роман Захаров Юные поисковики провели настоящее расследование, узнав о фронтовом пути нескольких красноармейцев, однако точку в этом деле ставить пока рано. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Юнармейцы Калининградской области в ходе поисковой экспедиции нашли останки красноармейца и его боевые награды. После долгой и кропотливой работы, в том числе с архивами, ребятам смогли воссоздать хронику фронтового пути трех бойцов, чьи судьбы объединила Великая Отечественная война. История, в которой еще не поставлена точка, началась в октябре 2020 года. Именно в это время участники юнармейской поисковой группы «Натангия» из города Багратионовск недалеко от Цинтена (в наши дни это поселок Корнево Багратионовского городского округа), обнаружили останки солдата. На груди у бойца было две награды – Медаль «За оборону Сталинграда» и «Орден Славы» III степени. «Странно было обнаружить захоронение в этих местах зная, что до нас здесь прошли десятки поисковиков… Солдат лежал под небольшим слоем грунта, то есть он погиб в бою и, возможно, товарищи успели его присыпать землей. На тот момент все казалось очевидным! У нас боец с номерной наградой, предстояло лишь узнать его личность, а дальше — отыскать его родных. Но все оказалась гораздо сложнее», - отметил руководитель юнармейской поисковой группы «Натангия» Виталий Степанов. Через Центральный архив Министерства обороны удалось выяснить, что «Орден Славы» принадлежит советскому офицеру, летчику Владимиру Лабохо, уроженцу Белорусской ССР. Ребята установили, что Владимир Андреевич прошел всю войну и остался жив. Участник Восточно-Прусской операции во время боевого задания был сбит немецкой зенитной артиллерией. Смог катапультироваться, но попал в плен к фашистам. Освобожден летом 1945 года. «Возникло еще больше вопросов. Было решено вернуться на место поисков. Мы расширили квадрат, немного углубились и обнаружили серебряную ложку литовской фирмы "М. Липманъ" с нацарапанными инициалами "Прийма Иван Константинович.Литва". Тогда и появилось предположение, что останки найденного бойца принадлежат Ивану Прийме, а награду летчика Лабохо скорее всего он нашел», - пояснил юнармеец Павел Колмогоров. Чтобы подтвердить догадки, юнармейцы «Натангии» подключили к поиску родных Ивана Приймы и Владимира Лабохо команду архивистов, поисковиков и журналистов, в том числе из Белоруссии. Удалось выяснить, что в Вильнюсе проживает внук летчика - Игорь Валерьевич, а в Светлогорске Гомельской области - дочь Владимира Лабохо Светлана Маркичева и внучка Алена Кочемазова. Они рассказали, что после войны Владимир Андреевич вернулся в свое село, увидел руины и вместе со своей будущей женой переехал в Вильнюс. Летом 2021 года родным летчика передали найденный в Калининградском лесу «Орден Славы» III степени. «Эта поисковая экспедиция дала нам больше, чем удовлетворение от найденных артефактов. Мы прочувствовали насколько сложным был боевой путь фронтовиков и сколько семей потеряли связи друг с другом. Тогда же не было мобильных телефонов. И найти родных, пропавших во время войны было нереально. Благодаря помощи со стороны белорусских коллег, мы выяснили, что у Владимира Лабохо был брат по отцу Христофор, который долго искал его и даже отправлял официальные запросы в различные ведомства. Теперь две семьи воссоединились», - подчеркнула начальник штаба «Юнармии» города Багратионовск Ксения Квачко. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Через архив удалось найти информацию и о боевом пути Ивана Приймы 1900 года рождения. Иван Константинович призывался на войну в Крымской АССР. Служил в 84 гвардейском стрелковом полку 33 гвардейской стрелковой дивизии 1 Прибалтийского Фронта. Имеет медаль «За отвагу». Сопоставив факты и документы, юным поисковикам стало понятно, что подразделение Ивана Константиновича двигалось в направлении Восточной Пруссии. Но по пути, во время боев в Латвии, Прийма осколком снаряда получил ранение в бедро, попал в полевой госпиталь, где и скончался 29 ноября 1944 года от газового сепсиса. Похоронили Ивана Константиновича в Латвии. «Наша версия снова "посыпалась". Не Ивана мы нашли! Как оказалось не дошел солдат Прийма до окраины Цинтена (ныне поселок Корнево), где была обнаружена его именная ложка, а также две награды, одна из которых "За оборону Сталинграда". Исходя из наградных документов ни у лётчика Лабохо, ни у солдата Приймы не было такой медали.... Хотя, они оба там воевали!», - рассказал руководитель юнармейской поисковой группы «Натангия» Виталий Степанов. После общения с внучкой Приймы - Татьяной, которая сейчас живет в Симферополе, было решено вернуть именную ложку солдата Ивана Константиновича на его родину в Крым, в Центральный музей Тавриды. Во время работы с документами, один из поисковиков, пришедших на помощь юнармейцам – Геннадий Полубедов из Пятигорска, предположил, что найденный солдат может быть красноармейцем Иваном Бутылкиным. Уроженец Ленинграда Иван Алексеевич без вести пропал в феврале 1945 года под Кенигсбергом. Служил в 80-м гвардейском стрелковом полку 32-й гвардейской стрелковой дивизии 11-го гвардейского стрелкового корпуса 2-й гвардейской армии 3-го Белорусского фронта в должности стрелка. В период с 22 февраля 1945 года его полк вел бои на территории современной Калининградской области в том месте, где были обнаружены останки красноармейца. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Эксперты предположили, что Прийма и Бутылкин могли проходить лечение в одной медсансчасти, а именно - в хирургическом полевом подвижном госпитале 3542, где в октябре-ноябре 1944 года поправляли здоровье бойцы 32-й и 33-й гвардейской стрелковой дивизии. И там же два Ивана могли обменяться предметами на память. Но архивные документы эту информацию не подтвердили. А вот родные Ивана Алексеевича Бутылкина – внук и правнук, на которых удалось выйти в процессе расследования, согласились провести экспертизу ДНК. Но и она не выявила родства найденного красноармейца с потомством Бутылкиных. «К сожалению установить кем был найденный солдат, так и не удалось. Но юнармейцы "Натангии" провели огромную работу. Вместе со старшими товарищами ребята смогли выяснить боевой путь трех фронтовиков. Из одной экспедиции, вышло целое расследование длинною в полгода. Остается открытым вопрос, откуда чужие вещи у найденного солдата?! Для военного времени это нормальная картина. На фронте солдаты очень часто обменивались личными предметами, а что-то могли найти с целью передать родственникам погибших», - пояснил начальник штаба «Юнармии» по Калининградской области Алексей Краснов. В этом году у мемориала в поселке Корнево Багратионовского городского округа (ранее Цинтен) останки красноармейца с почестями будут перезахоронены. Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия» было создано в​ 2016 году по​ инициативе Минобороны и​ при поддержке президента России. Сейчас в его рядах более 860 тысяч участников – самых смелых, самых отважных, самых инициативных ребят. Основной задачей движения является патриотическое воспитание, а также физическое, интеллектуальное и социальное развитие молодежи. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика