Калининградские юнармейцы выяснили истории фронтового пути трех красноармейцев, чьи судьбы объединила война

Юнармейцы Калининградской области в ходе поисковой экспедиции нашли останки красноармейца и его боевые награды. После долгой и кропотливой работы, в том числе с архивами, ребятам смогли воссоздать хронику фронтового пути трех бойцов, чьи судьбы объединила Великая Отечественная война.
История, в которой еще не поставлена точка, началась в октябре 2020 года. Именно в это время участники юнармейской поисковой группы «Натангия» из города Багратионовск недалеко от Цинтена (в наши дни это поселок Корнево Багратионовского городского округа), обнаружили останки солдата. На груди у бойца было две награды – Медаль «За оборону Сталинграда» и «Орден Славы» III степени.
«Странно было обнаружить захоронение в этих местах зная, что до нас здесь прошли десятки поисковиков… Солдат лежал под небольшим слоем грунта, то есть он погиб в бою и, возможно, товарищи успели его присыпать землей. На тот момент все казалось очевидным! У нас боец с номерной наградой, предстояло лишь узнать его личность, а дальше — отыскать его родных. Но все оказалась гораздо сложнее», - отметил руководитель юнармейской поисковой группы «Натангия» Виталий Степанов.
Через Центральный архив Министерства обороны удалось выяснить, что «Орден Славы» принадлежит советскому офицеру, летчику Владимиру Лабохо, уроженцу Белорусской ССР. Ребята установили, что Владимир Андреевич прошел всю войну и остался жив. Участник Восточно-Прусской операции во время боевого задания был сбит немецкой зенитной артиллерией. Смог катапультироваться, но попал в плен к фашистам. Освобожден летом 1945 года.
«Возникло еще больше вопросов. Было решено вернуться на место поисков. Мы расширили квадрат, немного углубились и обнаружили серебряную ложку литовской фирмы "М. Липманъ" с нацарапанными инициалами "Прийма Иван Константинович.Литва". Тогда и появилось предположение, что останки найденного бойца принадлежат Ивану Прийме, а награду летчика Лабохо скорее всего он нашел», - пояснил юнармеец Павел Колмогоров.
Чтобы подтвердить догадки, юнармейцы «Натангии» подключили к поиску родных Ивана Приймы и Владимира Лабохо команду архивистов, поисковиков и журналистов, в том числе из Белоруссии. Удалось выяснить, что в Вильнюсе проживает внук летчика - Игорь Валерьевич, а в Светлогорске Гомельской области - дочь Владимира Лабохо Светлана Маркичева и внучка Алена Кочемазова. Они рассказали, что после войны Владимир Андреевич вернулся в свое село, увидел руины и вместе со своей будущей женой переехал в Вильнюс. Летом 2021 года родным летчика передали найденный в Калининградском лесу «Орден Славы» III степени.
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