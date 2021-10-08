В ЦДРА состоялся финал 16-го Всероссийского фестиваля «Катюша»

В Центральном Доме Российской Армии состоялся финал 16-го Всероссийского фестиваля «Катюша». В ходе церемонии награждения победителей было названо имя обладателя Гран-при.

Финал Всероссийского фестиваля «Катюша» прошел на главной концертной площадке центрального военного учреждения культуры. Тон атмосферы праздника на нем задала красивая и динамичная вокально-хореографическая композиция «Заполни время» в исполнении артистов ЦДРА. Ее поддержали ведущие – певица, актриса, теле- и радиоведущая Илона Броневицкая и солист концертного ансамбля ЦДРА Алексей Зубарев.

В решающую стадию фестиваля вышли 20 лучших конкурсантов из разных уголков России, первенствовавшие в номинациях «Лучший вокально-инструментальный ансамбль», «Лучший вокальный ансамбль», «Авторская песня» и «Лучшее исполнение песен профессиональных авторов», и артисты армий стран СНГ, выступающие в номинации «Виват, Победа!» от Республик Азербайджан, Армения, Беларусь и Кыргызстан.

Конкурсные номера финалистов оценивало жюри в составе: начальник Управления культурно-досуговой работы Главного военно-политического управления Вооруженных Сил РФ Виктор Узиюк; начальник отдела культурных программ Департамента культуры Минобороны России Ольга Фаллер; заместитель начальника отдела протокола секретариата Совета министров обороны государств участников СНГ полковник Владимир Лут; заместитель начальника ЦСКА, двукратная олимпийская чемпионка, пятикратная чемпионка мира, заслуженный мастер спорта России Светлана Ишмуратова; главный дирижер Центрального академического театра Российской Армии, композитор Рубен Затикян и доцент кафедры Военно-оркестровой службы Военного института военных дирижеров Военного университета, заслуженный артист РФ Александр Халилов.

В течение трех часов шла напряженная конкурсная борьба. Зрители услышали произведения самой разной тематики, заметно преобладали песни, посвященные России, героям Великой Отечественной войны, мужеству современных воинов, армейскому братству, красоте родного края и жизненным ценностям.

Перерывы между конкурсными выступлениями также были заполнены музыкой. К примеру, запомнился концертный номер, родившийся экспромтом: замечательную песню Александры Пахмутовой и Михаила Львова «Поклонимся великим тем годам» исполнил международный дуэт – Гюнай Гасымова (Республика Азербайджан) и Кубанычбек Атамбаев (Республика Кыргызстан).

Решением жюри победителями в номинациях стали: «Лучший вокально-инструментальный ансамбль» – «Патриоты» (Военный университет Минобороны России), «Лучший вокальный ансамбль» – «Лидер» (МЧС России), «Авторская песня» – Михаил Морозов (Минобороны России, г. Мирный) и «Лучшее исполнение песен профессиональных авторов» – Артем Козлов (МЧС России).

В номинации «Виват, Победа!» первое место было присуждено Гюнай Гасымовой (Минобороны Республики Азербайджан), второе место поделили между собой дуэт Геворг Давтян и Микаэл Саргсян (Минобороны Республики Армения) и дуэт Юлия Залуцкая и Евгений Колеина (Минобороны Республики Беларусь). Третье место занял Кубанычбек Атамбаев (Минобороны Кыргызской Республики).

На церемонии награждения также были вручены «Приз зрительских симпатий» – ансамблю «Отечество» (ВУНЦ ВВС «ВВА», г. Воронеж), «Приз за лучшую патриотическую песню» – Дмитрию Погоре (ВКС, г. Москва). Обладателем Гран-при 16-го Всероссийского фестиваля «Катюша» признан вокальный ансамбль «Патриоты», представляющий Военный университет Минобороны России.