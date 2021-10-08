Недобрые соседи: как власти Польши внесли очередной раскол в ЕС

Официальный Брюссель раскритиковал решение польского суда признать приоритет национальной Конституции над законами ЕС. Судьи решили, что прежний порядок не позволяет стране функционировать, как самостоятельное демократическое государство. Недовольны принятым решением и многие поляки.

В руках у протестующих в Варшаве бело-красная Конституция с польским орлом. Флаги Евросоюза и плакаты с новым словом в европейской политике. Они пришли сказать нет «полэкзиту». Названному так, по аналогии с «брэкзитом», вероятному выходу Польши из ЕС. Страна стала ближе к этому после заседания Конституционного суда - за которым участники демонстрации пристально следили в онлайн режиме.

«Структуры Европейского Союза исходят из того, что у польской Конституции нет приоритета в самой Польше, и в первую очередь необходимо применять европейские нормы. В таком случае, Республика Польша не может функционировать, как независимое демократическое государство, что противоречит Основному закону нашей страны», - заявила глава Конституционного суда Юлия Пшелембская.

Двенадцатью голосами из 14 суд высшей польской инстанции исправил это противоречие. И объявил верховенство своей Конституции над европейскими законами. Рассмотрев обращение премьера Тадеуша Моравецкого. Те, кто до темной ночи протестовал у стен суда, этому не обрадовались. Замглавы МИД Польши комментировал новость в прекрасном расположении духа, но его интервью толпа встретила криками.

Недовольны Польшей и власти Евросоюза. Очередной раскол внутри ЕС ставит под сомнение всю конструкцию европейской интеграции. Комиссар по верховенству права ЕС Дидье Рейндерс пообещал, что для защиты европейских норм будут использованы все инструменты. Спикер Европарламента заявил, что вердикт польского суда нельзя оставлять без последствий. На брифинге в Брюсселе зачитали заявление главы Еврокомиссии Урсулы Фон дер Ляйен.

«Мы глубоко обеспокоены решением Конституционного суда Польши. Службам Комиссии дано поручение тщательно и быстро его проанализировать. Исходя из этого, мы примем решение о дальнейших действиях», - говорится в ее послании, которое зачитал докладчик ЕК Эрик Мамаер.

Вероятнее всего, речь пойдет, в первую очередь, о деньгах. Евросоюз уже заморозил финансовую помощь Варшаве более чем на два десятка миллиардов евро для борьбы с коронавирусом. И грозит штрафами в сотни тысяч ежедневно. И все это с требованием привести в соответствие с европейскими нормами польскую судебную систему. Вот уже несколько лет Варшава проводит реформу, в результате которой значительно расширились полномочия министра юстиции, президент получил право назначать двух судей Конституционного суда, а это противоречит нормам ЕС. Польские политики по разному комментируют случившееся. Лидер партии большинства в сейме Ярослав Качиньский поддерживает.

«В Польше верховный закон - это Конституция. Говорить иначе, значит, утверждать, что, во-первых, Польша - не суверенная страна, а во-вторых, что у нас нет демократии», - возмутился лидер партии Права и справедливости.

Против выступил спикер сената Томаш Гродзский, его заместитель от партии левых и польские депутаты Европарламента.

«У нас уже хаос в законодательстве, деньги от ЕС не поступают, мы можем их окончательно потерять. Правительство сделало шаг в сторону "полэкзита"», - недоумевает депутат Европарламента от партии «Польская гражданская платформа» Радослав Сикорский.

Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон и вовсе назвал решение польского Конституционного суда атакой на ЕС.

«Это чрезвычайно серьезно, и здесь дело не в технической интерпретации терминов. Когда вы утверждаете, что ваши собственные правила важнее условий международного договора, тогда нет этого договора, нет и участия в нем. Это риск - выхода Польши из ЕС де-факто», - предупредил государственный секретарь Франции по Европейским делам Клеман Бон.

А ведь вслед за Польшей на выход могут потянуться и другие страны. Впрочем, самой Варшаве вряд ли выгодно выходить из ЕС. Терять торговые связи, вводить визы для своих соседей. Поляки вряд ли хотят и как в Британии, в которой после разрыва с Европой были пустые полки в магазинах, а ВВП мигом сократился на несколько процентов. Сам инициатор обращения в суд - премьер Тадеуш Моравецкий не рассматривает польский вариант «брэкзита». Страна останется в союзе, но будет требовать соблюдения своих прав, написал он в Facebook.

«У нас те же права, что и у других государств. Мы хотим, чтобы эти законы соблюдались. Мы в Европейском Союзе не незваный гость. И поэтому мы не согласны с тем, чтобы нас рассматривали как страну второго сорта. Мы хотим сообщества уважения, а не ассоциации равных и равноправных. Это тоже наше сообщество, наш союз. Такой союз мы хотим и такой союз будем и дальше создавать», - написал Моравецкий.

Оппозиция против решения суда намерена протестовать. И призывает выйти на митинг в Варшаве в это воскресенье, чтобы еще раз сказать свое нет «полэкзиту».