Без вкуса, цвета и запаха: в природных водах Москвы и области нашли опасные антибиотики

Почти полсотни лекарственных веществ нашли в сточных и природных водах Москвы и области. Исследование провели ученые Института водных проблем РАН. Уже доказано влияние этого загрязнения на рыб.

Такое загрязнение не определить на глаз. Происшествие может обернуться кишечным расстройством и даже онкологией, ведь вода - легко попадает к нам в краны.

Антибиотики и гормоны обнаружены в питьевой воде. Но опасность малоизученная - нет даже точных данных о концентрации медпрепаратов. Инцидент взял на контроль Роспотребнадзор.

Определено, сколько в питьевой воде может быть женских половых гормонов. В целом, допустимые дозы в тысячи раз меньше микрограмма.

Заместитель директора федерального научного центра гигиены им. Эрисмана Роспотребнадзора Оксана Синицына сама руководила разработкой десятков других нормативов для питьевой воды. Воду из-под крана предпочитает любой другой воде. Даже после того, как стало ясно, что в ней следы лекарств.

Но нормативы на антибиотики и гормоны в воде введены не просто так. Медпрепараты в объемах, которые способны повлиять на качество воды, сливают и фармкомпании, и больницы вместо того, чтобы утилизировать отходы. Роспотребнадзор решил не ждать, когда ситуация станет критической, как за рубежом. Одно из исследований иностранных ученых показало: более половины рек во всем мире - проблемные. Часть содержат высокую концентрацию препаратов. Старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Мария Козлова одной из первых подняла этот вопрос на всероссийском уровне.

То, что уже происходит в водном мире, человечеству если и грозит, то в очень далекой перспективе. Так что медиков сегодня беспокоит вовсе не поведение рыб, а влияние такой воды на иммунитет. Эндокринолог Антон Поляков постоянно сталкивается с последствиями загрязнения воды.

«Если у нас в организме повышается концентрация патогенной флоры, это может быть серьезная проблема. Это может быть проблемой. Допустим, есть популярная болезнь во всем мире сейчас, но есть иммунная система легочной ткани. И вот как иммунитет срабатывает, либо человек не ощущает эту болезнь, либо это пневмония с матовыми стеклами», - объяснил Поляков.

О проблеме знают и коммунальщики. На специальных станциях воду хорошо очищают с помощью высоких технологий, в том числе зарубежных.

После озонатора вода обрабатывается ультрафиолетом. После обработки озонам и ультрафиолетовыми лучами, все негативное воздействие от медпрепаратов уничтожается. Затем воду очищают снова тысячи чувствительных фильтров. Руководитель станции уверен, что этого достаточно, чтобы из природной вода стала питьевой.

«Отфильтровывается до состояния идеальной молекулы. Задерживаются, в том числе, и лекарственные вещества, и антибиотики. И это оборудование, эта технология во много раз лучше всех домашних фильтров. Люди не знают, покупают дорогостоящие фильтрующие элементы, кувшинчики», - рассказал директор Западной станции водоподготовки АО «Мосводоканал» Андрей Смирнов.

Вода из кулера, как и та, что проходит через фильтр-систему - маркетинговый ход, считают и ученые из Санкт-Петербургского университета. От водопроводной ее состав не отличается. Для очистки нужно что-то мощнее. Например, сорбент. Его дополнили новой функцией - захвата молекул антибиотиков.

«Молекула антибиотика или другого загрязнителя осаждается на поверхности, после чего сорбент очищается, регенирируется, либо уходит на переработку», - поделился знаниями доцент кафедры физической химии Института химии СПбГУ Михаил Вознесенский.

Антибиотики и гормоны куда коварней и опасней ржавчины. Их не распознать: ни вкуса, ни цвета, ни запаха. Профессиональный дегустатор воды при нас пробует несколько образцов: из-под крана, пропущенной через фильтр, бутилированной. Он сразу определяет, в какой емкости вода из-под крана. Но примеси медпрепаратов не ощущает.

Высокое качество питьевой воды на всех этапах: от водозабора до потребителя, которое не вызовет вопросов, это цель нововведений. Но мало ввести нормативы, нужны исследования, рейды, система штрафов. Именно этой проработкой и займутся ведомства.