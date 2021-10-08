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«Не хочу войны»: сын Талькова встал на защиту граффити с портретом отца в Петербурге

Анна Назайкина
18:18 08.10.2021
В настоящий момент музыкант планирует написать официальное заявление с просьбой разрешить оставить изображение.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Сын певца Игоря Талькова заявил «Звезде», что будет физически препятствовать любым попыткам закрасить «хоть один миллиметр» граффити с изображением его отца на фасаде трансформаторной подстанции в центре Санкт-Петербурга.

«Один день всего лишь просуществовало это прекрасное творение в этом прекрасном городе. Я не хочу войны. Но, если я начинаю воевать, я никогда не проигрываю», - заявил он.

Тальков рассказал, он узнал о том, что изображение его отца собираются закрасить, от друга. Получив такое неприятное известие, мужчина сразу выехал на место.

«Я сорвался, сразу же приехал и предупредил, что если хоть один миллиметр портрета пострадает... я буду физически этому препятствовать, что будет крайне неприятно. Я не хотел бы сам конечно же таких раскладов. Надеюсь на конструктивный диалог», - сказал он.

В настоящий момент музыкант планирует написать в «Ленэнерго» официальное заявление с просьбой разрешить оставить данное граффити.

В свою очередь, в пресс-службе компании заявили РИА Новости, что ничего не имеют против размещения художественных изображений на своих объектах при условии их согласования.

По словам представителя «Ленэнерго», инициаторам нанесения граффити нужно обращаться в Комитет по градостроительству и архитектуре для уточнения условий согласования. Однако если изображение было нанесено на энергообъект без согласования с городом, то компания по закону обязана закрасить его.

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