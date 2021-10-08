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Лавров анонсировал изменение правил выезда из РФ

Роман Захаров
17:16 08.10.2021
По словам министра иностранных дел, новый подход к процедуре пересечения границы РФ будет касаться вакцин.
Лавров анонсировал изменение правил выезда из РФ
© Фото: Palu Malerba, pexels
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Российские власти готовят новый подход к въезду и выезду иностранцев. Соответствующее заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров во время онлайн-брифинга с представителями Ассоциации европейского бизнеса.

Как уточнил министр, подход этот касается вакцин.

«Что касается вакцин. Да, я знаю, что у нас сейчас по поручению президента Министерство внутренних дел готовит такой транспарентный комплексный подход о том, как нам обеспечивать въезд и выезд из Российской Федерации», - сказал Лавров.

При этом он добавил, что власти РФ намерены сделать такие процедуры прозрачными, поскольку они заинтересованы в том, чтобы европейский бизнес чувствовал себя комфортно в России.

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