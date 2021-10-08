В стране и мире Лавров анонсировал изменение правил выезда из РФ Роман Захаров По словам министра иностранных дел, новый подход к процедуре пересечения границы РФ будет касаться вакцин. © Фото: Palu Malerba, pexels Читайте нас на: Российские власти готовят новый подход к въезду и выезду иностранцев. Соответствующее заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров во время онлайн-брифинга с представителями Ассоциации европейского бизнеса. Как уточнил министр, подход этот касается вакцин. «Что касается вакцин. Да, я знаю, что у нас сейчас по поручению президента Министерство внутренних дел готовит такой транспарентный комплексный подход о том, как нам обеспечивать въезд и выезд из Российской Федерации», - сказал Лавров. При этом он добавил, что власти РФ намерены сделать такие процедуры прозрачными, поскольку они заинтересованы в том, чтобы европейский бизнес чувствовал себя комфортно в России. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика