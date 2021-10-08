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В Музее Победы показали уникальные документы «Ночных ведьм», бомбивших фашистов в ВОВ

Андрей Аркадьев
Алексей Кошкин
17:05 08.10.2021
Авиационный полк был сформирован в октябре 1941 года. Руководила формированием Марина Раскова. До 8 февраля 1943 года он назывался 588-й ночной легкобомбардировочный авиационный полк, а затем - 46-й гвардейский ночной бомбардировочный авиационный полк.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Сегодня, 8 октября исполняется 80 лет с момента создания женских авиаполков, в том числе и прославленного полка «Ночных ведьм». В фондах Музея Победы хранятся уникальные документы, фотографии и экспонаты, рассказывающие о подвигах советских летчиц, проявивших себя в годы Великой Отечественной войны.

«Сегодня вашему вниманию мы представляем фотографии, личные вещи военнослужащих 46-го гвардейского ночного бомбардировочного полка, самого известного из трех женских подразделений, которые были созданы 8 октября 1941 года, когда он был под другим номером. Мы видим, как на нас с вами глядят юные девушки, которым было чуть больше 20 лет, когда началась война и когда они сели за штурвал бомбардировщиков и наравне с мужчинами громили врага», - рассказал «Звезде» историк, сотрудник Музея Победы Александр Михайлов.

В Музее представлены фотографии, грамоты и личные вещи, принадлежащие Героям Советского Союза Евгении Жигуленко, Руфине Гашевой и другим летчицам.

«Евгения Андреевна командовала одним из звеньев полка. Представлены ее фотографии. Одна из интересных фотографий - после окончания Великой Отечественной войны, осенью 1945 года, когда различного рода подразделения Красной армии, в частности в Военно-воздушных силах, расформировывались, и на фото группа летчиц сдает Полковое Знамя подразделения на хранение», - добавил Михайлов.

Сотрудник Музея Победы также показал измерительный прибор Руфины Гашевой - штурманскую линейку НЛ-7 для вычислительных расчетов перед началом боевого вылета.

Летчицы участвовали в боевых действиях на Дону, в Битве за Кавказ, на Кубани и в Крыму, при освобождении Белоруссии, Польши и в Восточной Пруссии. «Ночные ведьмы» воевали и в Германии, поддерживая наши войска в боях на Одере.

По словам Михайлова, «Ночные ведьмы» совершили свыше 23 тысяч боевых вылетов, сбросив на врага более трех тысяч осколочных бомб и 26 тысяч зажигательных, уничтожив при этом 17 вражеских переправ, девять вражеских эшелонов, свыше 30 складов.

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