В стране и мире Центральный аппарат СК РФ займется делом о гибели людей в Оренбуржье Роман Захаров По факту трагического инцидента было возбуждено шесть уголовных дел, которые объединены в одно производство. © Фото: Zamir Usmanov, GlobalLookPress Читайте нас на: Дело об отравлении суррогатным алкоголем в Оренбургской области будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета России. Соответствующее распоряжение отдал руководитель ведомства Александр Бастрыкин. «В связи с общественным резонансом Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело, возбужденное по факту отравления людей алкогольной продукцией в Оренбургской области, в Главное следственное управление Следственного комитета России для полного и всестороннего расследования», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Ранее сообщалось, что по факту трагического инцидента было возбуждено шесть уголовных дел, которые объединены в одно производство. Следствием было установлено 37 потерпевших (власти сообщали о 36), 18 из которых скончались, остальным оказана или оказывается медицинская помощь. В рамках расследования задержаны шесть человек. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика