Центральный аппарат СК РФ займется делом о гибели людей в Оренбуржье
Дело об отравлении суррогатным алкоголем в Оренбургской области будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета России. Соответствующее распоряжение отдал руководитель ведомства Александр Бастрыкин.
«В связи с общественным резонансом Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело, возбужденное по факту отравления людей алкогольной продукцией в Оренбургской области, в Главное следственное управление Следственного комитета России для полного и всестороннего расследования», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Ранее сообщалось, что по факту трагического инцидента было возбуждено шесть уголовных дел, которые объединены в одно производство. Следствием было установлено 37 потерпевших (власти сообщали о 36), 18 из которых скончались, остальным оказана или оказывается медицинская помощь. В рамках расследования задержаны шесть человек.