Путин призвал добиваться снижения смертности на дорогах

Добиваться повышения безопасности дорожного движения в стране необходимо совместными усилиями различных ведомств и служб. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным.

«Мы не можем на дорогах терять столько людей, как при военных действиях. То, что я вижу, — это комплексные усилия, и МВД работает в целом все лучше, и дорожники. Это комплексные мероприятия, и нужно, конечно, развивать санитарную авиацию, оказывать помощь людям в первый час после аварии. Нужно по всем направлениям, по всем векторам работать», - сказал глава государства.

Вице-премьер отметил, что смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в стране постепенно идет к снижению. Хуснуллин также добавил, что комиссия по безопасности дорожного движения проводит слаженную работу.